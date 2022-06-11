Эксперт Бенияминов назвал наиболее популярный в мире сорт мороженого

Кому, как не производителю знать, какой из сортов его товара самый ходовой? В беседе с журналистами «Радио 1» Беньяминов сообщил, что, как говорит статистика, 70-75% потребления в России, да и во всем мире — это обычный белый пломбир. Или ванильный, как его еще называют.