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Эксперт Бенияминов назвал наиболее популярный в мире сорт мороженого

Эксперт Бенияминов назвал наиболее популярный в мире сорт мороженого
pexels.com

Мороженое с большим удовольствием едят в разных странах мира. У каждого свои предпочтения, но есть и общие тенденции. Самый популярный в мире сорт холодного лакомства назвал вице-президент группы компаний «Чистая линия» Армен Бенияминов.

Кому, как не производителю знать, какой из сортов его товара самый ходовой? В беседе с журналистами «Радио 1» Беньяминов сообщил, что, как говорит статистика, 70-75% потребления в России, да и во всем мире — это обычный белый пломбир. Или ванильный, как его еще называют.

Собеседник «Радио 1» отметил, что история мороженого насчитывает много сотен лет. Первые упоминания об этом десерте относятся еще к временам Древнего Китая. Молоко тогда поднимали высоко в горы, где оно замерзало. Затем его дробили, добавляли фрукты и такое древнее мороженое было любимым лакомством китайских императоров. Технология производства за века сильно изменилась, но мороженое все так же любимо миллионами людей.

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