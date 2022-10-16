Эксперт Бажан заявил, что экономика Украины переживает состояние нокаута

Экономика Украины в данное время переживает состояние нокаута и уже на пороге клинической смерти, заявил РИА Новости заведующий Отделом экономических исследований Института Европы РАН Анатолий Бажан.
Эксперт отметил, что малый, средний бизнес, а также небольшие производства западных и центральных областей Украины сейчас еще функционируют, в том числе вывозится зерно из одесских портов, однако экономическое состояние страны находится на грани.
«Но, по большому счету, ее экономика находится в состоянии нокаута, почти клинической смерти, и нет пока предпосылок для ее реанимации», — заявил Бажан.
Основное население Украины живет за чертой бедности, а средняя пенсия пожилых украинцев в перерасчете на рубли составляет не более 6000. Причем в стране наблюдается огромная инфляция и падение ВВП.
Ранее представители Министерства иностранных дел Украины заявили, что князь Владимир еще в X веке принял решение, что Киев «должен войти в состав Евросоюза».