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Эксперт Бажан заявил, что экономика Украины переживает состояние нокаута

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Федеральное агентство новостей

Экономика Украины в данное время переживает состояние нокаута и уже на пороге клинической смерти, заявил РИА Новости заведующий Отделом экономических исследований Института Европы РАН Анатолий Бажан.

Эксперт отметил, что малый, средний бизнес, а также небольшие производства западных и центральных областей Украины сейчас еще функционируют, в том числе вывозится зерно из одесских портов, однако экономическое состояние страны находится на грани.

«Но, по большому счету, ее экономика находится в состоянии нокаута, почти клинической смерти, и нет пока предпосылок для ее реанимации», — заявил Бажан.

Основное население Украины живет за чертой бедности, а средняя пенсия пожилых украинцев в перерасчете на рубли составляет не более 6000. Причем в стране наблюдается огромная инфляция и падение ВВП.

Ранее представители Министерства иностранных дел Украины заявили, что князь Владимир еще в X веке принял решение, что Киев «должен войти в состав Евросоюза».

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