Эксперт Бальбек объяснил, почему угрозы Киева об ударе по Крыму не представляют опасности

«Я не сомневаюсь, что желание ударить по Крыму есть. И я уверен, что такие планы разрабатывают. Но, как мы видим, американские пусковые установки эффективны, когда наносят ночью удары с подконтрольной Киеву территории. Но к Крыму прилегают только освобожденные территории Украины, которые контролируются нашими войсками», — подчеркнул Бальбек.