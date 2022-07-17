Эксперт Бальбек объяснил, почему угрозы Киева об ударе по Крыму не представляют опасности

Угрозы киевского режима нанести удар по Крыму американскими ракетами не имеют под собой реальной почвы, уверен крымский политический эксперт Руслан Бальбек.
В беседе с РИА Новости он прокомментировал заявление представителя Главного управления разведки минобороны Украины Вадима Скибицкого, что ВСУ смогут поражать цели на полуострове при помощи западных РСЗО HIMARS и М270. Эксперт отметил, что в реальности подобные угрозы не представляют опасности.
«Я не сомневаюсь, что желание ударить по Крыму есть. И я уверен, что такие планы разрабатывают. Но, как мы видим, американские пусковые установки эффективны, когда наносят ночью удары с подконтрольной Киеву территории. Но к Крыму прилегают только освобожденные территории Украины, которые контролируются нашими войсками», — подчеркнул Бальбек.
Аналитик добавил, что даже если США поставят Украине ракеты с дальностью полета до 300 километров, их на подлете перехватит эшелонированная противовоздушная оборона, расположенная на полуострове.