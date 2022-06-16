Эксперт Артамонов: ВСУ могут попытаться провести контрнаступление под Харьковом и Николаевом

В беседе с изданием «Украина.ру» Артамонов подчеркнул, что в настоящее время украинские националисты пытаются вынудить ВС РФ перебросить значительную часть сил под Донецк, где им придется вести тяжелые бои против подготовленного укрепрайона. Помимо этого, попытки организации контрнаступлений ВСУ также могут произойти в Харьковской и Николаевской областях.