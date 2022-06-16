Эксперт Артамонов: ВСУ могут попытаться провести контрнаступление под Харьковом и Николаевом

Вооруженные силы Украины (ВСУ) под руководством высокопоставленных офицеров НАТО надеются провести ряд контрнаступлений в нескольких регионах страны. Об этом рассказал военный обозреватель «Правды.ру» Александр Артамонов.
В беседе с изданием «Украина.ру» Артамонов подчеркнул, что в настоящее время украинские националисты пытаются вынудить ВС РФ перебросить значительную часть сил под Донецк, где им придется вести тяжелые бои против подготовленного укрепрайона. Помимо этого, попытки организации контрнаступлений ВСУ также могут произойти в Харьковской и Николаевской областях.
«Они наблюдаются в районе Балаклеи, где очень активно стягиваются силы. Там заново навели понтонную переправу. Подобная попытка уже имела место в районе Давыдова Брода», — отметил Артамонов.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в течение суток российские войска устранили более 200 украинских националистов, передает RT.