Эксперимент по использованию открытого ПО стартовал в России

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1 мая Минцифры РФ начало эксперимент по предоставлению доступа к открытому программному обеспечению, принадлежащему России. На федеральном портале проектов нормативно-правовых актов был опубликован соответствующий документ. Известно, что эксперимент будет длиться два года.

Провести с 1 мая 2022 года по 30 апреля 2024 года эксперимент по предоставлению права использования программ для электронных вычислительных машин, принадлежащих Российской Федерации, под открытой лицензией и созданию условий для распространения свободного программного обеспечения.

Минцифры РФ





Этот эксперимент нацелен на создание в России условий для публикации отрытого отечественного ПО для его свободного использования, модификации и распространения. В нём принимают участие Минцифры РФ, МВД, Росреестр и Российский фонд развития информационных технологий.

Ранее Минцифры предложило не штрафовать за продажу техники без российского ПО.