Экскурсия в прошлое: парк «Остров фортов» принял «Исторические чтения» в исполнении Вячеслава Разбегаева

«Исторические чтения» прошли в музейно-историческом парке «Остров фортов» в Кронштадте 21 мая. Актер театра и кино Вячеслав Разбегаев специально прибыл на мероприятие, чтобы устроить кронштадтцам и гостям города незабываемую «экскурсию в прошлое».
Культурно-просветительская инициатива «Исторические чтения» приурочена сразу к нескольким памятным датам в истории Кронштадта и России: 318-летию города, 350-летнему юбилею со дня рождения Петра I и 319-й годовщине основания Балтийского флота.
По словам Вячеслава Разбегаева, он испытывает нежные чувства к Кронштадту. Артист подчеркнул, что трепет вызывает не только славное военно-морское прошлое города, но и его будущее.
«Я очень люблю Кронштадт — замечательный город, имя которого стало синонимом военно-морской славы России. Это живое воплощение истории нашего флота, место силы и доблести. Радует, что у Кронштадта не только славное прошлое, но и большое будущее, надежный фундамент которого закладывается сегодня проектом «Остров фортов», реализуемым по поручению президента России», — отметил Вячеслав Разбегаев.
Программу мероприятия открыла книга Петра Белавенца — российского военно-морского историка, капитана 1-го ранга, участника Цусимского сражения. Его труд «Двухсотлетие русского флота. (1696-1896)» рассказал о становлении регулярного отечественного флота.
Затем Разбегаев представил публике «Исторический очерк крепости Кронштадт» Александра Шелова — полковника Российской императорской армии, служившего в Кронштадтской крепости. В этой книге 1904 года автор освещает историю создания города.
Литературную «прогулку» по Кронштадту вместе с Вячеславом Разбегаевым продолжила книга Петра Столпянского. В своей работе «Путеводитель по Кронштадту: Исторические очерки» он рассказал о разнообразных знаменательных событиях в истории города.
«Мы подобрали необычный репертуар, гармонично объединяющий истории Кронштадта, Балтийского флота и их основателя Петра Первого. В очерках конца XIX-первой трети XX века, представленных на «Исторических чтениях» в парке «Остров фортов», есть интересные моменты. Многие из них публиковались в более поздних книгах. При этом они рисуют живую картину прошлого, которая очень важна для понимания истории. В первую очередь, подрастающим поколением», — отметила руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.
Стоит отметить, что за музыкальную часть литературной экскурсии отвечал Молодежный камерный оркестр Петербургской филармонии им. Д.Д. Шостаковича.