Экскурсия в прошлое: парк «Остров фортов» принял «Исторические чтения» в исполнении Вячеслава Разбегаева

«Мы подобрали необычный репертуар, гармонично объединяющий истории Кронштадта, Балтийского флота и их основателя Петра Первого. В очерках конца XIX-первой трети XX века, представленных на «Исторических чтениях» в парке «Остров фортов», есть интересные моменты. Многие из них публиковались в более поздних книгах. При этом они рисуют живую картину прошлого, которая очень важна для понимания истории. В первую очередь, подрастающим поколением», — отметила руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.