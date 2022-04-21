Эксклюзивно для MacBook Pro, да и то не всех. Представлена карта расширения Transcend JetDrive Lite 330

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Компания Transcend представила карту расширения JetDrive Lite 330 объёмом от 128 ГБ до 1 ТБ. Это решение эксклюзивно для MacBook Pro нового поколения и моделей, выпускавшихся с 2012 по 2015 год.

Фактически это карта SD, так как новые ноутбуки Apple как раз вернули себе соответствующий слот. Правда, он соответствует не самым современным спецификациям, поэтому JetDrive Lite 330 предлагает скорость чтения в 95 МБ/с, а скорость записи тут и вовсе лишь 75 МБ/с.

Сама компания позиционирует JetDrive Lite 330 не в качестве карты памяти, а в качестве решения для расширения объёма родного накопителя MacBook Pro, но разница в скоростях тут чуть ли не на два порядка, так что в таком виде это решение спорное. Впрочем, Transcend в описании акцентирует внимание на резервном копировании и прочих подобных задачах, и вот тут уже низкая скорость не так критична.

JetDrive Lite 330 защищена от воздействия воды и пыли и предлагает бесплатный инструмент RecoveRx для восстановления данных.