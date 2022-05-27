Экс-звезда «Дома-2» Лера Фрост рассказала о жизни в Луганске до 2014 года

«Я изучала украинский язык. Знаю его, но мы всегда считали себя русскими. Донбасс — это рабочий край, а на Западе леса и поля. Мы никогда никого не трогали. Жили своей жизнью», — рассказала экс-участница «Дома-2» в проекте «Без фильтров».