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Экс-звезда «Дома-2» Лера Фрост рассказала о жизни в Луганске до 2014 года

Экс-звезда «Дома-2» Лера Фрост рассказала о жизни в Луганске до 2014 года
vk.com / Валерия Фрост (Демченко)

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Лера Фрост вспомнила о своей жизни в Луганске. Она призналась, что никогда не понимала украинского языка.

Девушка заявила, что Луганск и Донецк всегда считали себя русскими городами. По словам Фрост, ее дед — белорус и тот никогда не понимал украинский язык, как и многие жители восточных областей.

«Я изучала украинский язык. Знаю его, но мы всегда считали себя русскими. Донбасс — это рабочий край, а на Западе леса и поля. Мы никогда никого не трогали. Жили своей жизнью», — рассказала экс-участница «Дома-2» в проекте «Без фильтров».

По словам Фрост, после того, как она обозначила свою позицию публично, ее мать начала получать угрозы. Девушка надеется, что на Украине наступят хорошие времена.

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