Экс-замминистра культуры Пирумова приговорили к 8,5 года за хищение денег из бюджета

Красногорский суд Подмосковья вынес приговор по делу бывшего заместителя культуры Григория Пирумова. За хищение бюджетных средств следующие восемь с половиной лет он проведет в колонии строгого режима, передает его адвокат Федор Куприянов. Также суд обязал его выплатить штраф в размере 1,5 миллиона рублей.
По данным следствия, в 2015 году Пирумов и директор одного из департаментов Минкультуры Борисом Мазо заключили госконтракт на реконструкцию Эрмитажа. В результате они похитили порядка 916 миллионов рублей, 800 миллионов рублей из которых получилось отмыть.