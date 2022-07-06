Экс-замминистра культуры Пирумова приговорили к 8,5 года за хищение денег из бюджета

По данным следствия, в 2015 году Пирумов и директор одного из департаментов Минкультуры Борисом Мазо заключили госконтракт на реконструкцию Эрмитажа. В результате они похитили порядка 916 миллионов рублей, 800 миллионов рублей из которых получилось отмыть.