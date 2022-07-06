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Экс-замминистра культуры Пирумова приговорили к 8,5 года за хищение денег из бюджета

Экс-замминистра культуры Пирумова приговорили к 8,5 года за хищение денег из бюджета
pxhere.com

Красногорский суд Подмосковья вынес приговор по делу бывшего заместителя культуры Григория Пирумова. За хищение бюджетных средств следующие восемь с половиной лет он проведет в колонии строгого режима, передает его адвокат Федор Куприянов. Также суд обязал его выплатить штраф в размере 1,5 миллиона рублей.

По данным следствия, в 2015 году Пирумов и директор одного из департаментов Минкультуры Борисом Мазо заключили госконтракт на реконструкцию Эрмитажа. В результате они похитили порядка 916 миллионов рублей, 800 миллионов рублей из которых получилось отмыть.

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