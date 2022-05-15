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    Экс-замглавы МО Польши Шереметьев заявил о необходимости «демилитаризировать» Калининград

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Экс-замглавы МО Польши Шереметьев заявил о необходимости «демилитаризировать» Калининград

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    pixabay.com

    Калининградскую область необходимо демилитаризировать, поскольку Североатлантический альянс не может «сидеть на пороховой бочке». Такое заявление сделал бывший заместитель главы минобороны Польши Ромуальд Шереметьев в интервью изданию DoRzeczy.pl.

    По мнению Шереметьева, после того как Финляндия и Швеция получат одобрение на вступление в НАТО, западный блок займется укреплением своих позиций на восточном фланге, и Калининградская область станет значительной преградой на пути господства Альянса в данном регионе.

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