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Калининградскую область необходимо демилитаризировать, поскольку Североатлантический альянс не может «сидеть на пороховой бочке». Такое заявление сделал бывший заместитель главы минобороны Польши Ромуальд Шереметьев в интервью изданию DoRzeczy.pl.
По мнению Шереметьева, после того как Финляндия и Швеция получат одобрение на вступление в НАТО, западный блок займется укреплением своих позиций на восточном фланге, и Калининградская область станет значительной преградой на пути господства Альянса в данном регионе.
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