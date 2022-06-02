Экс-замглавы Минпросвещения Раковой продлили арест до августа

Тверской райсуд Москвы продлил меру пресечения бывшей заместителя министра просвещения Марине Раковой. Обвиняемая останется под арестом до 06 августа 2022 года.
Ракова обвиняется в хищении бюджетных средств Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), выделенных на федеральный проект «Учитель будущего». Ущерб от ее действий составил 50 миллионов рублей.
Также следствие установило, что девушка фиктивно трудоустроила мужа Артура Стеценко на четыре должности одновременно. Он незаконно заработал более 9 миллионов рублей.