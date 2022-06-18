Экс-замглавы ФНС в Петербурге получил три года условно за махинации с возвратом налогов

Следствие полагает, что фигурант и его сообщники подавали в ФНС неверные отчеты от имени четырех разных компаний. В результате налоги стали отображаться как излишне уплаченные, что позволило злоумышленникам подать заявление на возврат средств. Таким образом они намеревались заполучить 12 млн рублей, однако «заработать» получилось лишь чуть более полутора миллиона рублей.