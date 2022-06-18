Экс-замглавы ФНС в Петербурге получил три года условно за махинации с возвратом налогов

Смольнинский суд Петербурга вынес приговор по делу бывшего замглавы седьмой межрайонного отдела ФНС. За крупное мошенничество мужчина отделался условным сроком. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.
Следствие полагает, что фигурант и его сообщники подавали в ФНС неверные отчеты от имени четырех разных компаний. В результате налоги стали отображаться как излишне уплаченные, что позволило злоумышленникам подать заявление на возврат средств. Таким образом они намеревались заполучить 12 млн рублей, однако «заработать» получилось лишь чуть более полутора миллиона рублей.
Против экс-сотрудника ФНС было возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Суд приговорил его к трем годам условно с испытательным сроком на тот же период.
Тем временем в Ростове-на-Дону суд заочно на два месяца арестовал экс-судью Елену Хахалеву. Она обвиняется в мошенничестве и служебном подлоге, сообщал телеканал «360».