Экс-замдиректора ЦЭНКИ осудили за откат во время работы на космодроме Восточный

Измайловский районный суд Москвы приговорил к девяти годам колонии строгого режима бывшего замдиректора АО «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЭНКИ) Марата Арустамова за откат от строительной компании за финансирование ее работ на космодроме Восточный, пишет «Коммерсантъ».
Арустамова признали виновным в получении взятки в особо крупном размере, однако изначально в его отношении было возбуждено уголовное дело о мошенничестве — основаниями послужили показания главы московской строительной компании, заключенного под стражу по обвинению в махинациях.