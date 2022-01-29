Экс-возлюбленный Жанны Фриске Дмитрий Шепелев рассказал о своем отношении к женитьбе

Экс-возлюбленный Жанны Фриске Дмитрий Шепелев рассказал о своем отношении к женитьбе Новости
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Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал о своем отношении к свадьбе и вспомнил, как бросил первую супругу ради работы.

Последнюю публикацию в Instagram Шепелев посвятил вопросу свадьбы и рассказал о своих взглядах на это торжественное мероприятие. Как оказалось, по его мнению, штамп в паспорте ни на что не влияет.

«Логика "не жениться, чтобы в случае чего не платить алименты" — ну это совсем не про отношения, разве нет?» — написал телеведущий.

После этого он пояснил свои слова и вспомнил как был вынужден жениться в 20 лет. После семи лет отношений его девушка захотела выйти замуж, но сам Шепелев при этом думал только о карьере. Однако из-за давления со стороны родителей его избранницы сыграть свадьбу все-таки пришлось. Но через две недели телеведущему предложили работу в Киеве. Он уехал туда и больше никогда не виделся с первой женой.

«С тех пор я уверен, что отметка в паспорте не имеет ровно никакого значения», — подчеркнул он.

Напомним, помимо узаконенных отношений, Шепелев состоял также и в гражданском браке. Его избранницей была певица Жанна Фриске. В 2013 году у влюбленных родился сын Платон, но через два года исполнительница умерла от глиобластомы.


 
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