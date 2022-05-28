Экс-ведущая «Вестей» рассказала о репутации Ольги Скабеевой внутри ВГТРК

Телеведущая Ольга Скабеева за годы работы на федеральном телевидении закрепила за собой определенный статус и репутацию в профессиональной журналистской среде. Об этом рассказала экс-ведущая «Вестей» и бывшая коллега Скабеевой на ВГТРК Фарида Курбангалеева, передает Starhit.
Когда-то Ольга начинала обычным корреспондентом на ГТРК «Санкт-Петербург», но потом попала на канал «Россия 1». Одним из первых редакционных заданий молодой журналистки был репортаж с московских улиц, вспоминает Курбангалеева.
«Ее отправили снимать репортаж с московских улиц. Она очень хорошо справилась с этой задачей. Помню, что ее хвалили на планерке. Говорили: «Какой прекрасный новый корреспондент пришел. Какой чудесный сюжет», — поделилась бывшая ведущая.
Репутацию бойкого, цепкого и неуступчивого журналиста Скабеева заработала немного позже — во время скандала, а затем и судебного процесса вокруг группы Pussy Riot. Тогда, отметила Курбангалеева, стало окончательно ясно, что Ольга — настоящая акула журналистики, готовая «посадить и загрызть» тех, кто этого заслуживает. Вероятно, справедливое наказание участниц группы — частично заслуга журналистки, полагает ее бывшая коллега.
«Она себя зарекомендовала такой, какой была на процессе Pussy Riot, когда их судили. Ольга очень активно освещала и, наверное, не без ее помощи получилось то, что получилось. Вот тогда у нее возникла репутация акулы, которая посадит и загрызет», — отметила коллега Скабеевой.
Сегодня Ольга Скабеева является ведущий одного из самых популярных политических ток-шоу на отечественном телевидении «60 минут», где вместе с гостями студии разбирает вопросы текущей повестки.