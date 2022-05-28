Экс-ведущая «Вестей» рассказала о репутации Ольги Скабеевой внутри ВГТРК

«Она себя зарекомендовала такой, какой была на процессе Pussy Riot, когда их судили. Ольга очень активно освещала и, наверное, не без ее помощи получилось то, что получилось. Вот тогда у нее возникла репутация акулы, которая посадит и загрызет», — отметила коллега Скабеевой.