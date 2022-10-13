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Экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев рассказал о двух микроинсультах Алены Водонаевой

Звезда «Дома-2» Рустам Солнцев высказался о нетрадиционной ориентации Цискаридзе
Global Look Press | Pravda Komsomolskaya

Шоумен Рустам Солнцев признался, что телеведущая Алена Водонаева перенесла два микроинсульта в более молодом возрасте. Он рассказал об особенностях организма звезды «Дома-2».

Солнцев отвесил галантный комплимент Водонаевой. По его мнению, Водонаева совсем не меняется. Шоумен уверен, что телеведущая прибегает к определенным хитростям. Он уверен, что девушка «сидит» на бьюти-процедурах.

«У Аленки были два микроинсульта, накрывшие ее еще в молодом возрасте в связи с особенностью и хитросплетениями вен в ее головном мозге. Тогда был поставлен точный диагноз, почему это произошло. И она никаким образом не использует максимум процедур», — цитирует его портал Teleprogramma.pro.

Солнцев подчеркнул, что Водонаева не делает уколов красоты. Она обходится обертыванием и массажем.

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