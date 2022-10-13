Экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев рассказал о двух микроинсультах Алены Водонаевой

«У Аленки были два микроинсульта, накрывшие ее еще в молодом возрасте в связи с особенностью и хитросплетениями вен в ее головном мозге. Тогда был поставлен точный диагноз, почему это произошло. И она никаким образом не использует максимум процедур», — цитирует его портал Teleprogramma.pro.