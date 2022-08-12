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Экс-участник «Дома-2» Безус расстался с Репиной через две недели после рождения дочки

Экс-участник «Дома-2» Безус расстался с Репиной через две недели после рождения дочки
prt scr youtube.com/Телестройка

Экс-участник шоу «Дом-2» Алексей Безус сообщил о расставании со своей возлюбленной Татьяной Репиной. Разрыв отношений произошел через две недели после рождения их общей дочки Афины, передает StarHit.

Сам Безус не раскрыл поклонникам детали их ссоры с Репиной. Однако сама девушка сообщила, что на данный момент ей очень тяжело, так как она серьезно переживает насчет отношений ее дочери с отцом.

Репина уточнила, что они с Безусом остались близкими друзьями и хорошими родителями. Девушка дала понять поклонникам, что в из отношениях с экс-участником телестройки угасла страсть, а любовь не появилась.

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