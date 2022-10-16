Экс-тренер сборной России Черчесов оценил желание Малкома и Клаудиньо получить паспорт РФ

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал желание легионеров петербургского «Зенита» Малкома и Клаудиньо получить паспорт РФ.
Станислава Черчесова не удивило желание бразильцев Малкома и Клаудиньо получить российское гражданство. Своим мнением на этот счет главный тренер венгерского «Ференцвароша» поделился с журналистами издания «Чемпионат».
«Причины могут быть разные. Додумывать за них не хочу. Не удивился, что они хотят получить паспорт РФ. Может, у них невесты русские? Откуда я знаю? Прочитал, вник — и все», — заявил Черчесов.
Ранее в СМИ появлялась информация, что Малком и Клаудиньо начали процедуру получения российского гражданства, пишет RT. Примечательно, что оба игрока являются олимпийскими чемпионами 2020 года в составе сборной Бразилии.