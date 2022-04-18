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    Экс-тренер сборной России Семин поздравил «Спартак» со столетием

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Экс-тренер сборной России Семин поздравил «Спартак» со столетием

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    globallookpress/Maksim Konstantinov

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поздравил московский «Спартак» со столетием. 

    Заслуженный тренер РСФСР Юрий Семин, выступавший за столичный «Спартак» с 1965 по 1967 год, поздравил красно-белых со столетием. В разговоре с журналистами издания «Чемпионат» именитый наставник напомнил, что «во все времена» московский клуб поддерживало большое количество болельщиков со всей страны.

    ««Спартак» — это народная команда. Пожелания: дальнейших успехов, не растерять болельщиков и стабилизировать своей игрой победы», — заявил Семин.

    Ранее президент России Владимир Путин поздравил «Спартак» со столетием. Телеграмма главы государства была опубликована на официальном сайте Кремля. 

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