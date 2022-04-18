Экс-тренер сборной России Семин поздравил «Спартак» со столетием

Заслуженный тренер РСФСР Юрий Семин, выступавший за столичный «Спартак» с 1965 по 1967 год, поздравил красно-белых со столетием. В разговоре с журналистами издания «Чемпионат» именитый наставник напомнил, что «во все времена» московский клуб поддерживало большое количество болельщиков со всей страны.