Экс-тренер сборной России Семин поздравил «Спартак» со столетием

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поздравил московский «Спартак» со столетием.
Заслуженный тренер РСФСР Юрий Семин, выступавший за столичный «Спартак» с 1965 по 1967 год, поздравил красно-белых со столетием. В разговоре с журналистами издания «Чемпионат» именитый наставник напомнил, что «во все времена» московский клуб поддерживало большое количество болельщиков со всей страны.
««Спартак» — это народная команда. Пожелания: дальнейших успехов, не растерять болельщиков и стабилизировать своей игрой победы», — заявил Семин.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил «Спартак» со столетием. Телеграмма главы государства была опубликована на официальном сайте Кремля.
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