Экс-телохранитель заявил, что принцесса Диана не была пристегнута в момент роковой аварии

Бывший охранник принцессы Дианы Ли Сансум сделал сенсационное заявление о ее смерти.
Сансум уверен, что мог бы спасти принцессу, если бы был рядом в роковой момент. Экс-телохранитель утверждает, что всегда ответственно следил за безопасностью герцогини, однако в нужный момент его не оказалось рядом.
«Когда я узнал, что они не были пристегнуты в момент аварии, я понял, почему они не выжили. Это не должно было произойти», — заявил Сансум в интервью изданию The Sun.
Принцесса Диана скончалась в 1997 году во время автокатастрофы. По сей день точная причина произошедшего не известна.