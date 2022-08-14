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Экс-телохранитель заявил, что принцесса Диана не была пристегнута в момент роковой аварии

Экс-телохранитель заявил, что принцесса Диана не была пристегнута в момент роковой аварии
globallookpress.com/ Mark Wilson/Consolidated

Бывший охранник принцессы Дианы Ли Сансум сделал сенсационное заявление о ее смерти.

Сансум уверен, что мог бы спасти принцессу, если бы был рядом в роковой момент. Экс-телохранитель утверждает, что всегда ответственно следил за безопасностью герцогини, однако в нужный момент его не оказалось рядом.

«Когда я узнал, что они не были пристегнуты в момент аварии, я понял, почему они не выжили. Это не должно было произойти», — заявил Сансум в интервью изданию The Sun.

Принцесса Диана скончалась в 1997 году во время автокатастрофы. По сей день точная причина произошедшего не известна.

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