Экс-супруга Лепса пожаловалась на завистников и устроила фотосессию в кружевном белье

Бывшая жена музыканта Григория Лепса танцовщица Анна Шаплыкова рассказала о зависти к ней и опубликовала пикантный снимок.

В своем Instagram-аккаунте Шаплыкова опубликовала пост, в котором порассуждала на тему человеческой зависти и рассказала, что завистники блокируют ее страницу в соцсети и делают «грязные вбросы» в средства массовой информации.

«Зависть — страшная сила, разрушающая все на своем пути, в том числе и души завистников», — написала Анна Шаплыкова.

Эти слова она сопроводила черно-белой фотографией из последней фотосессии. На нем экс-супруга Лепса сидит на стуле в джинсах и черном кружевном белье.

Такую пикантную фотографию не смогли оставить без внимания ее подписчики. В комментариях под публикацией они поддержали своего кумира и отметили, что 49-летняя танцовщица выглядит очень хорошо.

«Анечка, мы тебя любим и поддерживаем в твоих решениях. Будь здорова и успешна»; «Анна, в вас есть благородство. На вас приятно смотреть»; «Какая ж ты красивая, просто совершенство!» — отреагировали пользователи Сети.

Напомним, Анна Шаплыкова подала на развод с Григорием Лепсом после 20 лет совместной жизни. Бракоразводный процесс занял всего один день без споров о разделе имущества и общих детях звездной пары.





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