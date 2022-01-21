Экс-супруга Лепса пожаловалась на завистников и устроила фотосессию в кружевном белье

Экс-супруга Лепса пожаловалась на завистников и устроила фотосессию в кружевном белье Новости
На чтение 1 мин. Просмотров 4 Опубликовано Обновлено

Бывшая жена музыканта Григория Лепса танцовщица Анна Шаплыкова рассказала о зависти к ней и опубликовала пикантный снимок.

В своем Instagram-аккаунте Шаплыкова опубликовала пост, в котором порассуждала на тему человеческой зависти и рассказала, что завистники блокируют ее страницу в соцсети и делают «грязные вбросы» в средства массовой информации.

«Зависть — страшная сила, разрушающая все на своем пути, в том числе и души завистников», — написала Анна Шаплыкова.

Эти слова она сопроводила черно-белой фотографией из последней фотосессии. На нем экс-супруга Лепса сидит на стуле в джинсах и черном кружевном белье.

Такую пикантную фотографию не смогли оставить без внимания ее подписчики. В комментариях под публикацией они поддержали своего кумира и отметили, что 49-летняя танцовщица выглядит очень хорошо.

«Анечка, мы тебя любим и поддерживаем в твоих решениях. Будь здорова и успешна»;

«Анна, в вас есть благородство. На вас приятно смотреть»;

«Какая ж ты красивая, просто совершенство!» — отреагировали пользователи Сети.

Напомним, Анна Шаплыкова подала на развод с Григорием Лепсом после 20 лет совместной жизни. Бракоразводный процесс занял всего один день без споров о разделе имущества и общих детях звездной пары.


 
загрузка...
 
лепс танцовщица шаплыкова
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru