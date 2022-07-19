Экс-супруга актера Гогунского подала в суд за алиментами на дочь

Российский актер Виталий Гогунский, прославившийся после роли Кузи в сериале «Универ», развелся со своей супругой Ириной Маирко три года назад. С того времени артист не принимал участие в воспитании их общей дочери Миланы. Экс-супруга старалась достучаться до бывшего возлюбленного, однако сейчас решила обратиться в суд для подачи заявления на алименты, передает StarHit.
«К сожалению, ничего не изменилось в отношениях Виталия и Миланы. Кроме редких СМС с его стороны так и не было внимания, не нашел иных способов общаться. Все это время я не настаивала, ждала от папы первых шагов навстречу дочери. У нее много вопросов, конечно, ребенок переживает, хоть и не показывает. На алименты подала, так как считаю, что 1500 рублей за три года — это мало или даже насмешка… Я известила о своем намерении. Надеялась, что до суда не дойдет. Но Виталик пропал в очередной раз», — рассказала Маирко.
Она также подчеркнула, что имеет достаточно финансов, чтобы содержать дочь самостоятельно. Вместе с тем, Милана уже с малых лет строит свою карьеру и неплохо зарабатывает сама. Однако больше всего Маирко хочет вернуть дочери отца.
Отмечается, что совсем недавно Гогунский заявлял, что готов платить алименты, поэтому начал советоваться по данному вопросу с юристами. Но дальше слов дело не продвинулось.