Экс-супруг Полины Гагариной оправдался за поездку в троллейбусе

Бывший муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков высказался о своей поездке на троллейбусе. Компанию фотографу составила незнакомая блондинка.
Несколько дней назад в Сети оказались кадры Исхакова в общественном транспорте. Фотограф сидел в московском троллейбусе возле окна и вел беседу с блондинкой. Поклонники поинтересовались у экс-супруга Гагариной, почему он не воспользовался личным авто, и кто была та незнакомка.
«Я вообще поражен насколько крутейший в Москве стал общественный транспорт», — поспешил оправдаться Исхаков в социальных сетях.
Фотограф заверил подписчиков, что решил воспользоваться общественным транспортом исключительно из любопытства. Однако многие пользователи уверены в финансовых трудностях бывшего супруга звезды. Незадолго до публикации снимка в троллейбусе, Исхаков разместил объявление о продаже своего автомобиля «Мазерати». Кроме того, он сообщил о готовности рассмотреть любые предложение о работе.
Вторую часть вопроса фотограф оставил без ответа. Имя своей спутницы он предпочел не называть.