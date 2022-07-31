Экс-супруг Полины Гагариной оправдался за поездку в троллейбусе

Несколько дней назад в Сети оказались кадры Исхакова в общественном транспорте. Фотограф сидел в московском троллейбусе возле окна и вел беседу с блондинкой. Поклонники поинтересовались у экс-супруга Гагариной, почему он не воспользовался личным авто, и кто была та незнакомка.