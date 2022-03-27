Экс-супруг Ксении Бородиной Курбан Омаров объяснил причину возвращения Урганта в Россию

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

Подписывайтесь на новости RNT24 в

загрузка...

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Известный российский шоумен и телеведущий Иван Ургант вернулся из отпуска, который провел в Израиле. Бизнесмен Курбан Омаров назвал это добрым знаком.

Экс-супруг телеведущей Ксении Бородиной наряду с другими россиянами осудил «звездную миграцию», которой поддались многие отечественные артисты. Теперь, по словам Омарова, «перелетные птицы начали возвращаться».

«Считаю это хорошим знаком. И какие бы чувства нас сейчас не одолевали — давайте видеть позитив во всем», — призвал бизнесмен в личном Telegram-канале.

Омаров выразил уверенность, что Ургант не вернулся бы в Россию, если положение дел в стране было действительно плохим. Это, по мнению бизнесмена, доказывает, что все обязательно наладится.

загрузка...
 
 
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru
Translate »