Экс-супруг Ксении Бородиной Курбан Омаров объяснил причину возвращения Урганта в Россию

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Известный российский шоумен и телеведущий Иван Ургант вернулся из отпуска, который провел в Израиле. Бизнесмен Курбан Омаров назвал это добрым знаком.
Экс-супруг телеведущей Ксении Бородиной наряду с другими россиянами осудил «звездную миграцию», которой поддались многие отечественные артисты. Теперь, по словам Омарова, «перелетные птицы начали возвращаться».
«Считаю это хорошим знаком. И какие бы чувства нас сейчас не одолевали — давайте видеть позитив во всем», — призвал бизнесмен в личном Telegram-канале.
Омаров выразил уверенность, что Ургант не вернулся бы в Россию, если положение дел в стране было действительно плохим. Это, по мнению бизнесмена, доказывает, что все обязательно наладится.
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