Экс-супруг Бородиной Омаров иронично посмеялся над западными политиками из-за падения евро

«Курс евро опустился ниже доллара впервые с 2002 года. “Умная” политика Европы дает свои результаты. Остается аплодировать этим “стратегам”. Самую большую инфляцию за последние 50 лет получили, людей готовят к тому, что надо будет терпеть холод, в своих странах постоянно митинги недовольных людей. Что дальше будете делать?» — написал Омаров.