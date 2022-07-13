Экс-супруг Бородиной Омаров иронично посмеялся над западными политиками из-за падения евро

Бывший муж Ксении Бородиной Курбан Омаров, как и многие, ведет соцсети и делится мнением о происходящем. Бизнесмен высказался о падении курса евро относительно американского доллара, высмеяв политику европейских лидеров.
«Курс евро опустился ниже доллара впервые с 2002 года. “Умная” политика Европы дает свои результаты. Остается аплодировать этим “стратегам”. Самую большую инфляцию за последние 50 лет получили, людей готовят к тому, что надо будет терпеть холод, в своих странах постоянно митинги недовольных людей. Что дальше будете делать?» — написал Омаров.
Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ. Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.