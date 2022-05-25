Экс-советник главы Пентагона Макгрегор сообщил о больших проблемах со снабжением ВСУ в Донбассе

Вооруженные силы Украины сейчас испытывают серьезные проблемы со снабжением, в том числе с боеприпасами. Об этом говорится в сообщении экс-советника главы Пентагона Дугласа Макгрегора.
Согласно сообщению чиновника, в настоящее время подразделения ВСУ в Донбассе полностью обездвижены союзными силами ЛДНР и ВС РФ. Также американский полковник предположил, что в скором времени украинская армия в регионе будет полностью разбита. Таким образом, реальное положение дел полностью опровергает «победоносные» заявления Киева.
Кроме этого, Макгрогор подчеркнул, что после поражения ВСУ администрация Белого дома окажется в неловкой ситуации, так как сейчас США тратят огромные деньги на военную поддержку Украины. Президенту Джо Байдену придется оправдываться перед гражданами за серьезный провал Вашингтона во внешней политике.
Ранее экс-советник главы Пентагона призвал Запад принять точку зрения Москвы. Россия не хочет видеть войска НАТО у своих границ также, как США не хочет видеть подразделения ВС РФ в Кубе, пишет Argumenti.ru.