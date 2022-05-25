Экс-советник главы Пентагона Макгрегор сообщил о больших проблемах со снабжением ВСУ в Донбассе

Кроме этого, Макгрогор подчеркнул, что после поражения ВСУ администрация Белого дома окажется в неловкой ситуации, так как сейчас США тратят огромные деньги на военную поддержку Украины. Президенту Джо Байдену придется оправдываться перед гражданами за серьезный провал Вашингтона во внешней политике.