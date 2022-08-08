Экс-советник Борреля: Украине придется пойти на уступки России из-за требований Евросоюза

Некоторые страны-участницы Европейского союза могут потребовать от Украины уступок в отношении России. Такое мнение высказала бывший советник еврокомиссара по внешней политике Жозепа Борреля Натали Точчи.
По ее словам, некоторые европейские страны способны встать на сторону России. Советник подчеркнула, что перспектива завершения активной фазы боевых действий на Украине может внести раскол в Евросоюз.
«На самом деле главной угрозой европейской коалиции может стать не отсутствие прогресса в прекращении эскалации, как как это было до сих пор, а сравнительное затишье в конфликте, что, вероятно, позволит Москве переманить часть стран ЕС на свою сторону в вопросе принуждения Киева к уступкам», — заявила Точчи.
Советник выразила уверенность, что такое развитие событий является наиболее вероятным. По мнению Точчи, оно произойдет при дальнейшем усилении энергетического кризиса в Европе.