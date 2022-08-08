Экс-советник Борреля: Украине придется пойти на уступки России из-за требований Евросоюза

«На самом деле главной угрозой европейской коалиции может стать не отсутствие прогресса в прекращении эскалации, как как это было до сих пор, а сравнительное затишье в конфликте, что, вероятно, позволит Москве переманить часть стран ЕС на свою сторону в вопросе принуждения Киева к уступкам», — заявила Точчи.