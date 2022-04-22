Экс-сотрудники полиции Украины начали массово переходить на службу в МВД ЛНР

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Экс-сотрудники полиции Украины начали массово переходить на
службу в МВД Луганской Народной Республики. Об этом сообщил начальник по работе
с личным составом Старобельского РОВД МВД ЛНР старший лейтенант полиции Юлия
Романчук, передает РИА Новости.
«Выехали где-то примерно, по нашим данным, 33% состава,
остались на работе, которые вернулись и служат сейчас в ЛНР —
назначенных уже в приказе действующих бывших сотрудников — 29 человек, 10 еще
ждут приказа», — сообщила старший лейтенант полиции.
Романчук также отметила, что МВД ЛНР никого не принуждали
сделать подобный выбор.
«Все пришли добровольно, все хотели работать. У некоторых,
может быть, были поначалу сомнения и опасения, но сейчас все успокоились — все
работают», — сообщила старший лейтенант.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу
президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в
связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик
Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало,
что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам
Украины, мирному населению ничего не угрожает.
Однако фейки от Украины и Европы являются частью
информационной войны, поэтому появляются с завидной частотой. Многие из них уже
были разоблачены. Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации все средства ПВО
украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью
выведена из строя, несмотря на информационный шум.