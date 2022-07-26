Экс-сотрудника астраханской колонии оштрафовали на 3 млн рублей за взяточничество

Кировский районный суд Астрахани назначил штраф бывшему сотруднику местной колонии №6, который попал под статью о получении взятки. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.
Согласно данным ведомства, с мая 2019 по январь 2020 года фигурант, занимая соответствующую должность, незаконно доставил на территорию исправительного учреждения более 20 мобильных телефонов. За это ему передали через посредника 278 тыс. рублей.
Мужчину признали виновным в совершении преступления. Его обязали выплатить 3 млн рублей.
В Подмосковье пресекли около 900 попыток проноса в здания судов запрещенных предметов за первую половину текущего года, передает РИАМО.