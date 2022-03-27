Экс-сотрудник СБУ рассказал о тайном визите офицеров США на Украину в день крушения МН-17

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Неизвестные факты о ситуации с крушением малайзийского Боинга МН-17 над Донбассом раскрыл бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров .

Прозоров отметил, что для украинских властей и прессы всегда были очень важны визиты иностранных военных на Украину. Однако посещение 17 июля 2014 года аэродрома в Днепропетровске тремя офицерами ВВС США нигде не освещалось. Прозоров сообщил, что у него имеется документ Департамента ЗНД СБУ, в котором сообщается о визите группы представителей американского посольства.

На аэродром в Днепропетровске 17 июля прибыла американская делегация в составе: атташе по вопросам обороны, военно-воздушный атташе и его помощник. Известно, что именно центр управлением воздушным движением Днепропетровского аэродрома вел разбившийся Боинг в последние минуты полета.

Прозоров отмечает, что сразу после тайного визита на Украину подполковник Майкл Виллис был переведен в штаб-квартиру командования специальных операций ВС США во Флориде, а это значительное повышение. Виллис стал руководителем группы аналитиков. Кроме того, он был признан в США лучшим полевым офицером 2014 года с отметкой: “за выдающийся и уникальный вклад в борьбе с российским вторжением на Украину”.

– Под такое определение вполне подходит организация и контроль над специальной операцией по уничтожению пассажирского самолета для дискредитации России и защитников Донбасса, — считает Прозоров.

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