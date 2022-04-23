Экс-сотрудник СБУ Прозоров: спецоперация ВС РФ дала надежду на спасение Украины от нацистов

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Массовое внедрение националистических идей в головы
украинцев усилилось с приходом к власти Владимира Зеленского. Об этом рассказал
бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров.
Прозоров корреспонденту «Украина.ру»
заявил, что был поражен тем, насколько сильно националистические идеи разрослись
в стране.
«Восемь лет не прошли даром, и, честно говоря, даже я очень
был удивлен, я не ожидал, насколько (глубоко. Прим. Ред.) эти бациллы нацизма,
украинского национализма проникли. <…> Даже по сравнению с тем, что было
четыре года назад, и что сейчас — небо и земля. С приходом (к власти Владимира.
Прим. Ред.) Зеленского эти националистические идеи в массовом масштабе в мозги
были внедрены. Это страшно», — сказал Прозоров.
Если бы Россия не начала проводить спецоперацию по
денацификации Украины, нынешнее поколение жителей страны было бы потеряно, подчеркнул
экс-сотрудник СБУ.
«Сейчас еще какие-то надежды есть», — отметил Прозоров.
Ранее сообщалось, что на базе нацбатальона «Азов» (в
отношении некоторых членов формирования в РФ заведено уголовное дело) в
Мариуполе были обнаружены нацистские символики и литература. Об этом сообщил
корреспондент РИА Новости, находясь на месте событий.