Экс-сотрудник СБУ Прозоров: спецоперация ВС РФ дала надежду на спасение Украины от нацистов

«Восемь лет не прошли даром, и, честно говоря, даже я очень

был удивлен, я не ожидал, насколько (глубоко. Прим. Ред.) эти бациллы нацизма,

украинского национализма проникли. <…> Даже по сравнению с тем, что было

четыре года назад, и что сейчас — небо и земля. С приходом (к власти Владимира.

Прим. Ред.) Зеленского эти националистические идеи в массовом масштабе в мозги

были внедрены. Это страшно», — сказал Прозоров.