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    Экс-сотрудник СБУ Прозоров: спецоперация ВС РФ дала надежду на спасение Украины от нацистов

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Экс-сотрудник СБУ Прозоров: спецоперация ВС РФ дала надежду на спасение Украины от нацистов

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    pixabay.com

    Массовое внедрение националистических идей в головы
    украинцев усилилось с приходом к власти Владимира Зеленского. Об этом рассказал
    бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров.

    Прозоров корреспонденту «Украина.ру»
    заявил, что был поражен тем, насколько сильно националистические идеи разрослись
    в стране.

    «Восемь лет не прошли даром, и, честно говоря, даже я очень
    был удивлен, я не ожидал, насколько (глубоко. Прим. Ред.) эти бациллы нацизма,
    украинского национализма проникли. <…> Даже по сравнению с тем, что было
    четыре года назад, и что сейчас — небо и земля. С приходом (к власти Владимира.
    Прим. Ред.) Зеленского эти националистические идеи в массовом масштабе в мозги
    были внедрены. Это страшно», — сказал Прозоров.

    Если бы Россия не начала проводить спецоперацию по
    денацификации Украины, нынешнее поколение жителей страны было бы потеряно, подчеркнул
    экс-сотрудник СБУ.

    «Сейчас еще какие-то надежды есть», — отметил Прозоров.

    Ранее сообщалось, что на базе нацбатальона «Азов» (в
    отношении некоторых членов формирования в РФ заведено уголовное дело) в
    Мариуполе были обнаружены нацистские символики и литература. Об этом сообщил
    корреспондент РИА Новости, находясь на месте событий.

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