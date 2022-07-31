Экс-сотрудник СБУ Прозоров рассказал о шансах ВСУ провести контрнаступление на Херсон

Минобороны РФ не оставит без внимания Херсонское направление, поскольку есть заявления Киева о готовящемся контрнаступлении, заявил экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров в интервью Украина.ру.
В Херсонской области преобладают степи, где невозможно скрытно сосредоточить мощные ударные группировки так, чтобы их не обнаружила разведка – авиационная, агентурная, радиоэлектронная, рассказал экс-сотрудник СБУ.
«Эти группировки сразу же подвергнутся ударам всеми средствами огневого поражения. Те же “Искандеры”, которые невозможно перехватить, они будут бить по этим местам сосредоточения», – отметил Прозоров.
Прозоров добавил, что не верит в возможность Киева провести контрнаступление на Херсон, разве что ВСУ сумеют захватить какое-нибудь село и будут кричать, что это серьезная победа.