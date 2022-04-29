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Украинские власти на протяжении долгого времени промывали мозги населению страны. Информацией об этом поделился бывший сотрудник специального подразделения нацполиции по борьбе с терроризмом Алексей Бойко.
Он заявил, что до 1991 года учился в России, в Крыму, и не изучал украинский язык и литературу. По словам Алексея, он первый раз услышал о Степане Бандере, когда получил героя Украины.
Мужчина добавил, что на востоке страны он не боролся с терроризмом. Он был на территории дамбы, которую охранял, сообщают «Известия».
Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее заявил, что Украине необходим лидер, который может спасти страну и не даст Западу использовать граждан в качестве пушечного мяса против России, передает «Царьград».
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