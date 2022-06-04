Экс-сотрудник Госдепа де Сантис предупредил НАТО о последствиях поставок оружия Киеву

Страны-участницы Североатлантического альянса должны прекратить предоставлять Украине помощь в виде вооружения. Продолжение поставок станет «самоубийством» для НАТО, заявил бывший сотрудник Госдепа Хью де Сантис в интервью журналу National Interest.
Он призвал страны Альянса как можно скорее ограничить военную помощь Киеву. По мнению де Сантиса, НАТО необходимо использовать поставки вооружения в качестве рычага давления, чтобы заставить власти Украины начать с Россией переговоры по урегулированию кризиса.
«Обеспечив защиту Украины, США и их союзники должны убедить Киев положить конец конфликту, используя в качестве рычага давления ограничения на поставки новой военной помощи», — заявил экс-сотрудник Госдепа.
Он посчитал победу киевского режима в кризисе маловероятной, но допустил его урегулирование с помощью переговоров. Однако для этого Западу необходимо перестать относиться к России как к «государству-изгою».