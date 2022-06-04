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Экс-сотрудник Госдепа де Сантис предупредил НАТО о последствиях поставок оружия Киеву

Экс-сотрудник Госдепа де Сантис предупредил НАТО о последствиях поставок оружия Киеву
globallookpress/Tech. Sgt. J.D. Strong

Страны-участницы Североатлантического альянса должны прекратить предоставлять Украине помощь в виде вооружения. Продолжение поставок станет «самоубийством» для НАТО, заявил бывший сотрудник Госдепа Хью де Сантис в интервью журналу National Interest.

Он призвал страны Альянса как можно скорее ограничить военную помощь Киеву. По мнению де Сантиса, НАТО необходимо использовать поставки вооружения в качестве рычага давления, чтобы заставить власти Украины начать с Россией переговоры по урегулированию кризиса.

«Обеспечив защиту Украины, США и их союзники должны убедить Киев положить конец конфликту, используя в качестве рычага давления ограничения на поставки новой военной помощи», — заявил экс-сотрудник Госдепа.

Он посчитал победу киевского режима в кризисе маловероятной, но допустил его урегулирование с помощью переговоров. Однако для этого Западу необходимо перестать относиться к России как к «государству-изгою».

national interest альянс Вооружение кризис НАТО поставки Украина
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