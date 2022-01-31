Экс-сотрудник ФСБ Васильев мог стать миллиардером за счет знакомства с топ-менеджером ЦБ

Экс-сотрудник ФСБ Васильев мог стать миллиардером за счет знакомства с топ-менеджером ЦБ Новости
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В уголовном деле против бывшего полковника ФСБ Кирилла Черкалина ранее фигурировал его сослуживец Андрей Васильев, обвинявшийся в крупном мошенничестве. Васильев якобы стал обладателем солидного состояния из-за тесных отношений с топ-менеджером Центробанка.

Речь идет о теперь уже экс-сотруднике финансовой организации Дмитрии Рубинове. Васильев, который должен был контролировать деятельность топ-менеджера, якобы вступил с ним в неформальные отношения, сообщило издание «Коммерсант».

По неофициальной информации, сослуживец Черкалина делал серьезные накопления. которые не отражались в декларации. Затем отец купил у Рубинова несколько земельных участков. Стоимость недвижимости, включая дом, составляла 175 миллионов рублей.

Черкалин весной прошлого года был приговорен к семи годам лишения свободы за взяточничество, Васильева к ответственности не привлекли.

Недавно суд арестовал бывшего руководителя управления Росимущества Подмосковья. Следствие обвинило его в получении крупной взятки, сообщил канал «360».

 
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