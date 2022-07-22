Экс-сотрудник дорожного надзора получил 5,5 года колонии по делу о взятках в Смоленске

В Смоленской области суд вынес решение по делу бывшего высокопоставленного сотрудника дорожного надзора. Экс-госслужащего признали виновным в получении взяток и приговорили к 5,5 года лишения свободы, передает пресс-служба регионального УФСБ.
По данным следствия, с января по июль 2020 года подсудимый получал взятки от бизнесменов, занимавшихся международными грузовыми автоперевозками. В обмен на деньги экс-госслужащий выдавал допуск на осуществление предпринимательской деятельности. Общая сумма взяток составляет 400 тысяч рублей.
Против мужчины было возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого он раскаялся в содеянном. В результате суд приговорил его к пяти с половиной годам колонии строгого штрафа и назначил штраф в размере двух миллионов рублей.