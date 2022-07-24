Экс-сотрудник Белого дома: США готовы пустить людей «на корм» для победы над Россией и Китаем

Соединенные Штаты допускают уничтожение части страны вместе с населением ради того, чтобы одержать верх над Россией и Китаем. Об этом сообщил бывший сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс.
По словам экс-представителя американской администрации, у властей существует мегастратегия, которая декларирует «приемлемые» уровни уничтожения США в войне с РФ или с Китаем. Мнение Робертса приводит издание «ПолитРоссия». При этом официальный Вашингтон готов использовать американцев как «канонический корм», утверждает эксперт.
«Видите ли, единственное значение в правящей неоконсервативной доктрине имеет гегемония США, а не ваша жизнь», — констатировал экс-сотрудник Белого дома.
Он назвал руководство государства безумцами. Власти будут считать победой даже тот сценарий, где США станут править безлюдной пустошью, заключил бывший представитель администрации.