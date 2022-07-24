Экс-сотрудник Белого дома: США готовы пустить людей «на корм» для победы над Россией и Китаем

По словам экс-представителя американской администрации, у властей существует мегастратегия, которая декларирует «приемлемые» уровни уничтожения США в войне с РФ или с Китаем. Мнение Робертса приводит издание «ПолитРоссия». При этом официальный Вашингтон готов использовать американцев как «канонический корм», утверждает эксперт.