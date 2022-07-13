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Экс-сотрудник Белого дома Робертс озвучил три предвестника краха США

Экс-сотрудник Белого дома Робертс озвучил три предвестника краха США
White House/via Globallookpress.com

Соединенные Штаты Америки ждет провал в борьбе с Россией. Об этом свидетельствуют последние новости, считает бывший сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс.

Робертс заявил, что Белый дом выбрал противостояние, в котором он не способен победить. По его мнению, об этом говорят три предвестника, пишет «ПолитРоссия». В первую очередь, о крахе Вашингтона свидетельствует вступающая в строй подлодка РФ Судный день, которая может уничтожить целые боевые флоты врага.

Вторая новость, сулящая поражение США, это грядущий кризис в сфере энергетики, с которым столкнулись некоторые американские штаты. И третье неприятное для Вашингтона известие – это огромный приток мигрантов в то время, когда в стране дефицит воды и электричества. 

«Америки, по сути, больше не существует. Мы являемся свидетелями падения Соединенных Штатов», – убежден экс-сотрудник Белого дома.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Запад готовится напасть на Россию. По его мнению, он намерен сделать это через Украину и Белоруссию. Об этом сообщает RT.

вашингтон крах США
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