Робертс заявил, что Белый дом выбрал противостояние, в котором он не способен победить. По его мнению, об этом говорят три предвестника, пишет «ПолитРоссия». В первую очередь, о крахе Вашингтона свидетельствует вступающая в строй подлодка РФ Судный день, которая может уничтожить целые боевые флоты врага.