Соединенные Штаты Америки ждет провал в борьбе с Россией. Об этом свидетельствуют последние новости, считает бывший сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс.
Робертс заявил, что Белый дом выбрал противостояние, в котором он не способен победить. По его мнению, об этом говорят три предвестника, пишет «ПолитРоссия». В первую очередь, о крахе Вашингтона свидетельствует вступающая в строй подлодка РФ Судный день, которая может уничтожить целые боевые флоты врага.
Вторая новость, сулящая поражение США, это грядущий кризис в сфере энергетики, с которым столкнулись некоторые американские штаты. И третье неприятное для Вашингтона известие – это огромный приток мигрантов в то время, когда в стране дефицит воды и электричества.
«Америки, по сути, больше не существует. Мы являемся свидетелями падения Соединенных Штатов», – убежден экс-сотрудник Белого дома.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Запад готовится напасть на Россию. По его мнению, он намерен сделать это через Украину и Белоруссию. Об этом сообщает RT.