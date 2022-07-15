В то время, как Запад устраивает различные провокации против России, Москва продолжает придерживаться буквы закона. Подобное развитие событий может закончиться апокалипсисом. Об этом рассказало издание «ПолитРоссия».
«В некотором смысле это похвально, но в некотором смысле приверженность Кремля законам, которые Запад больше не чтит, опасна для России и для всего мира», – считает экс-сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс.
В Кремле понимают, что США ведут себя агрессивно, но не реагируют на провокации и продолжают приспосабливаться. Робертс убежден, что для России лучший способ положить конец недружественным действиям западных стран – это лишить их нефти и газа.
Также он задается вопросом, как долго Москва продолжит мириться с провокациями, и сделает ли она что-то раньше, чем Вашингтон переступит красную черту и спровоцирует армагеддон.