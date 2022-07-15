Новости0

Экс-сотрудник Белого дома рассказал, как Россия может прекратить провокации Запада

Экс-сотрудник Белого дома рассказал, как Россия может прекратить провокации Запада
Федеральное агентство новостей

В то время, как Запад устраивает различные провокации против России, Москва продолжает придерживаться буквы закона. Подобное развитие событий может закончиться апокалипсисом. Об этом рассказало издание «ПолитРоссия».

«В некотором смысле это похвально, но в некотором смысле приверженность Кремля законам, которые Запад больше не чтит, опасна для России и для всего мира», – считает экс-сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс.

В Кремле понимают, что США ведут себя агрессивно, но не реагируют на провокации и продолжают приспосабливаться. Робертс убежден, что для России лучший способ положить конец недружественным действиям западных стран – это лишить их нефти и газа.

Также он задается вопросом, как долго Москва продолжит мириться с провокациями, и сделает ли она что-то раньше, чем Вашингтон переступит красную черту и спровоцирует армагеддон.

внешняя политика рф Россия спецоперация россии на украине США
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.