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Экс-сотрудник Белого дома: одно решение Москвы способно поставить Запад на колени

Экс-сотрудник Белого дома: одно решение Москвы способно поставить Запад на колени
Федеральное агентство новостей

Россия обладает возможностью поставить на колени западные страны, в том числе Украину. Таким мнением поделился бывший сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс.

Он считает, что у Москвы есть важный рычаг давления — поставки энергоносителей, поскольку Вашингтон и его партнеры крайне зависимы от них, передает «ПолитРоссия».

«Если бы Кремль отключил энергию, он мог бы поставить НАТО и Украину на колени без всякой спецоперации», — подчеркнул Робертс.

Ранее телеканал RT сообщил, что экс-президент Чехии Вацлав Клаус заявил о замалчивании Западом неудобных тезисов об Украине.

белый дом Запад российские энергоносители
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