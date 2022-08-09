Экс-сотрудник Белого дома: одно решение Москвы способно поставить Запад на колени

Россия обладает возможностью поставить на колени западные страны, в том числе Украину. Таким мнением поделился бывший сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс.
Он считает, что у Москвы есть важный рычаг давления — поставки энергоносителей, поскольку Вашингтон и его партнеры крайне зависимы от них, передает «ПолитРоссия».
«Если бы Кремль отключил энергию, он мог бы поставить НАТО и Украину на колени без всякой спецоперации», — подчеркнул Робертс.
Ранее телеканал RT сообщил, что экс-президент Чехии Вацлав Клаус заявил о замалчивании Западом неудобных тезисов об Украине.