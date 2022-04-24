Экс-сотрудник «Азовстали» показал на карте возможные укрытия националистов

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Бывший работник «Азовстали» показал журналистам, в каких
укрытиях внутри завода могут находится украинские националисты.
Экс-начальник смены по оборудованию в конверторном и
толстолистовом цехах «Азовстали» в Мариуполе Александр Чуприн рассказал «Известиям»,
где могут скрываться националисты в обширных помещениях и лабиринтах «Азовстали».
Одно из возможных мест для укрытия — толстолистовой цех.
«Здесь идет мощный подземный тоннель пешеходный, под толстолистовым цехом проходит, прямо под ним выход идет внутрь цеха, два выхода — в самом ТЛЦ. Если цех горячий, то присутствует система мощного водоснабжения для охлаждения оборудования и металла, и тогда обязательно там присутствуют железобетонные мощные отстойники», — рассказал Чуприн.
По словам бывшего сотрудника завода, вероятнее всего, националисты засели именно в указанном месте, там можно укрыться и пережидать
мощные удары «относительно безболезненно».
«Все это по-советски сделано, очень капитально, это не какие-то там плиты, которыми просто там что-то отгорожено в какой-то яме. Нет, это все видно, что цельнолитые железобетонные конструкции. Вот одна из таких есть в толстолистовом цехе», — объяснил Чуприн, подчеркнув, что под таким укрытием можно переждать «даже ядерную зиму».
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу
президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в
связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик
Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Ранее Минобороны РФ опубликовало видео, на котором беженка
из Мариуполя рассказала, что националисты прикрывались мирными жителями как
живым щитом и во время отступления подорвали городской драматический театр.
По ее словам, члены батальона «Азов»* (экстремистская организация, запрещенная
в РФ) не выпускали людей и не давали им воды. Так, жителям города вместе с
маленькими детьми пришлось просидеть 15 суток в подвале в нечеловеческих
условиях.
* Против членов организации в России возбуждены уголовные
дела