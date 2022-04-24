Экс-сотрудник «Азовстали» показал на карте возможные укрытия националистов

«Все это по-советски сделано, очень капитально, это не какие-то там плиты, которыми просто там что-то отгорожено в какой-то яме. Нет, это все видно, что цельнолитые железобетонные конструкции. Вот одна из таких есть в толстолистовом цехе», — объяснил Чуприн, подчеркнув, что под таким укрытием можно переждать «даже ядерную зиму».