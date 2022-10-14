Экс-соратница Навального* Мария Певчих напала на американскую журналистку в США

Мария Певчих напала на американскую журналистку Хелену Виллар, снимавшую репортаж на улицах Вашингтона. Подробности сообщил Telegram-канал «Блок».
По данным канала, инцидент произошел во время работы над новым сюжетом для RT. Певчих возмутило это событие, она стала оскорблять корреспондента, называя ее «террористом», а после настойчиво интересовалась ее национальностью.
Сама пострадавшая рассказала о произошедшем в соцсетях, после чего в комментариях появилось множество адептов Навального* (признан иноагентом в России). За журналистку после вступились испанские корреспонденты, а также режиссер Дэн Коэн.