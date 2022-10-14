Новости0

Экс-соратница Навального* Мария Певчих напала на американскую журналистку в США

Экс-соратница Навального* Мария Певчих напала на американскую журналистку в США
pxhere.com/

Мария Певчих напала на американскую журналистку Хелену Виллар, снимавшую репортаж на улицах Вашингтона. Подробности сообщил Telegram-канал «Блок».

По данным канала, инцидент произошел во время работы над новым сюжетом для RT. Певчих возмутило это событие, она стала оскорблять корреспондента, называя ее «террористом», а после настойчиво интересовалась ее национальностью.

Сама пострадавшая рассказала о произошедшем в соцсетях, после чего в комментариях появилось множество адептов Навального* (признан иноагентом в России). За журналистку после вступились испанские корреспонденты, а также режиссер Дэн Коэн.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.