Экс-солистка группы «2Маши» Мария Шейх впервые после черепно-мозговой травмы появилась на публике

Экс-солистка группы «2Маши» Мария Шейх впервые после тяжелейшей черепно-мозговой травмы появилась на публике. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Известно, что после долгой и сложной реабилитации, которую Мария проходила из-за неудачного падения, певица появилась на концерте Риты Дакоты.
«Один шаг от комы. 9 дней в реанимации. Временная слепота, сводившая меня с ума. Мне пришлось заново учиться ходить, сидеть, есть, все с нуля», — рассказала бывшая солистка «2Маши».
Также Шейх добавила, что считает «настоящим чудом» свое спасение. Теперь певица отмечает третий день рождения.