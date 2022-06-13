Экс-солист группы «Премьер-министр» Чанышев рассказал о забвении коллектива

Экс-солист группы «Премьер-министр» Марат Чанышев рассказал о своем отношении к шоу-бизнесу. Артист признался, что в какой-то момент их музыкальный коллектив убрали с телевидения и радио.
Артист отметил, что коллектив убрали отовсюду, когда он был на пике популярности в 2005 году. По словам Чанышева, «Премьер-министра» перестали транслировать на радио и телевидении. Именно поэтому группа не смогла продолжить свое существование.
«Когда мы были на пике, нас убрали отовсюду. Вообще удивительно, что мы просуществовали после 2005 года, когда вырезали из эфиров, снимали с ротаций», — заявил Чанышев в беседе со «СтарХитом».
Артист также отметил, что старается поддерживать теплые отношения со всему бывшими участниками коллектива, кроме Вячеслава Бодолика. Певец несколько лет назад переехал в Испанию и прекратил выходить на связь.