Экс-солист «Арии» Кипелов выступил в военном госпитале

Рок-музыкант и композитор Валерий Кипелов выступил в военном клиническом госпитале войск национальной гвардии.
В медицинском учреждении прошел концерт с участием знаменитых российских исполнителей для росгвардейцев, находящихся на лечении. Программа завершилась выступлением Кипелова, который исполнил свои хиты «Я свободен», «Беспечный ангел», «Тореро» и многие другие, сообщила пресс-служба Росгвардии.
Ранее дрессировщики Эдгард и Аскольд Запашные побывали в госпитале имени академика Бурденко, где пообщались с ранеными участниками спецоперации на Украине, пишет «Царьград».