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Экс-солист «Арии» Кипелов выступил в военном госпитале

Экс-солист «Арии» Кипелов выступил в военном госпитале
globallookpress/Viktor Pogontsev

Рок-музыкант и композитор Валерий Кипелов выступил в военном клиническом госпитале войск национальной гвардии.

В медицинском учреждении прошел концерт с участием знаменитых российских исполнителей для росгвардейцев, находящихся на лечении. Программа завершилась выступлением Кипелова, который исполнил свои хиты «Я свободен», «Беспечный ангел», «Тореро» и многие другие, сообщила пресс-служба Росгвардии.

Ранее дрессировщики Эдгард и Аскольд Запашные побывали в госпитале имени академика Бурденко, где пообщались с ранеными участниками спецоперации на Украине, пишет «Царьград».

ария госпиталь кипелов
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RusNewsToday24
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