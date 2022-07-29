Экс-солист «Арии» Кипелов выступил в военном госпитале

В медицинском учреждении прошел концерт с участием знаменитых российских исполнителей для росгвардейцев, находящихся на лечении. Программа завершилась выступлением Кипелова, который исполнил свои хиты «Я свободен», «Беспечный ангел», «Тореро» и многие другие, сообщила пресс-служба Росгвардии.