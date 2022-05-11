Экс-солдат ВСУ рассказал, что его держали в клетке за разговоры на русском языке

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Добровольно сложивший оружие украинский военнослужащий Даниил Ковалев рассказал, что военнослужащие ВСУ закрывали его в клетке из-за русской речи. Видео с его рассказом опубликовал в Telegram Следственный комитет России.
Мужчина рассказал, что пошел служить в украинскую армию по контракту из-за безработицы и нехватки средств. По словам Даниила, отношения с сослуживцами не складывались: военнослужащие постоянно оскорбляли и обижали его. Однажды за разговор на русском языке сержант закрыл Ковалева в собачей клетке.
«Один сержант ко мне настолько предвзято относился, что я русскоязычный, а он — искренний патриот. Он начал меня в чем-то подозревать, и закрыл меня в собачьем вольере» — поделился Ковалев.
По словам мужчины, он провел сутки в клетке с миской каши на полу. Не выдержав такого отношения, Ковалев решил уйти со службы по собственному желанию, но ему не позволили этого сделать и уволили по статье.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.
Однако фейки от Украины и Европы являются частью информационной войны, поэтому появляются с завидной частотой. Многие из них уже были разоблачены. Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя, несмотря на информационный шум.