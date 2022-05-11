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    Экс-солдат ВСУ рассказал, что его держали в клетке за разговоры на русском языке

    AndreyFrolovОт Комментариев нет
    Экс-солдат ВСУ рассказал, что его держали в клетке за разговоры на русском языке

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    globallookpress.com/Vincenzo Circosta/Keystone Press Agency

    Добровольно сложивший оружие украинский военнослужащий Даниил Ковалев рассказал, что военнослужащие ВСУ закрывали его в клетке из-за русской речи. Видео с его рассказом опубликовал в Telegram Следственный комитет России.

    Мужчина рассказал, что пошел служить в украинскую армию по контракту из-за безработицы и нехватки средств. По словам Даниила, отношения с сослуживцами не складывались: военнослужащие постоянно оскорбляли и обижали его. Однажды за разговор на русском языке сержант закрыл Ковалева в собачей клетке.

    «Один сержант ко мне настолько предвзято относился, что я русскоязычный, а он — искренний патриот. Он начал меня в чем-то подозревать, и закрыл меня в собачьем вольере» — поделился Ковалев.

    globallookpress.com/Diego Herrera/Keystone Press Agency
    globallookpress.com/Diego Herrera/Keystone Press Agency

    По словам мужчины, он провел сутки в клетке с миской каши на полу. Не выдержав такого отношения, Ковалев решил уйти со службы по собственному желанию, но ему не позволили этого сделать и уволили по статье.

    Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

    Mil.ru / CC BY 4.0 / wikipedia.org
    Mil.ru / CC BY 4.0 / wikipedia.org

    Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.

    Однако фейки от Украины и Европы являются частью информационной войны, поэтому появляются с завидной частотой. Многие из них уже были разоблачены. Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя, несмотря на информационный шум.

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