Экс-сенатор Рязанский разъяснил, как повышается пенсия у работающих граждан

Пожилые россияне, имеющие трудоустройство, могут увеличить сумму своих пособий, произведя некоторые манипуляции, заявил в беседе с Общественной Службой Новостей председатель Союза пенсионеров России, экс-член Совфеда Валерий Рязанский.
Эксперт напомнил, что у работающих пожилых граждан выплаты повышаются 1 августа каждого года за счет заработной платы. Их размер высчитывается благодаря специальным баллам.
«Поэтому человеку и пересчитывается пенсия. Хотя более справедливо было бы, конечно, и индексировать пенсию. Но для индексации у государства просто не хватает денег на индексацию всем категориям. Поэтому выбираются самые нуждающиеся: неработающие», – уточнил Рязанский.
Работающий пенсионер может пересчитать и страховую часть своих выплат, добавил бывший сенатор. Однако для этого он должен уволиться и спустя два-три месяца произвести перерасчет. В таком случае человеку начислят не только индексацию за прошлые годы, но и переведут на новые условия получения средств.