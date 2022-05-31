Экс-сенатор Рязанский разъяснил, как повышается пенсия у работающих граждан

Работающий пенсионер может пересчитать и страховую часть своих выплат, добавил бывший сенатор. Однако для этого он должен уволиться и спустя два-три месяца произвести перерасчет. В таком случае человеку начислят не только индексацию за прошлые годы, но и переведут на новые условия получения средств.