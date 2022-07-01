Экс-сенатор Франции предрек потерю гегемонии США из-за последствий украинского конфликта

«Вводить санкции против РФ, которые влекут за собой последствия для Европейских стран не эффективно. Какие бы ограничения не вводились, Россия дает ответную реакцию. В данном конфликте ЕС не ведет собственную внешнюю политику, а следует за принципами внешней политики США. Позиция НАТО, ЕС и США не поддерживается 82% стран-членов ООН», — подтвердил Поццо ди Борго.