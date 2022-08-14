Экс-редактор Первого канала Овсянникова продает собаку, чтобы погасить долги

Журналистка Марина Овсянникова продает собаку, чтобы погасить задолженности.
Ранее Басманный суд Москвы отправил Овсянникову под домашний арест до 9 октября по обвинению в дискредитации ВС РФ. В микроблоге скандальной журналистки появилось сообщение от ее лица, опубликованное «доверенным лицом».
«Тэффи ищет самого доброго и заботливого хозяина. Она может отправиться к нему в любую точку России или Европы, а на вырученные деньги у меня появится возможность заплатить часть штрафов по административным статьям», — говорится в сообщении.
Овсянникова обрела скандальную славу после своей выходки на Первом канале. Журналистка ворвалась в эфир программы «Время» с политическим плакатом.