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Экс-редактор Первого канала Овсянникова продает собаку, чтобы погасить долги

Экс-редактор Первого канала Овсянникова продает собаку, чтобы погасить долги
Федеральное агентство новостей

Журналистка Марина Овсянникова продает собаку, чтобы погасить задолженности.

Ранее Басманный суд Москвы отправил Овсянникову под домашний арест до 9 октября по обвинению в дискредитации ВС РФ. В микроблоге скандальной журналистки появилось сообщение от ее лица, опубликованное «доверенным лицом».

«Тэффи ищет самого доброго и заботливого хозяина. Она может отправиться к нему в любую точку России или Европы, а на вырученные деньги у меня появится возможность заплатить часть штрафов по административным статьям», — говорится в сообщении.

Овсянникова обрела скандальную славу после своей выходки на Первом канале. Журналистка ворвалась в эфир программы «Время» с политическим плакатом.

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