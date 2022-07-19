Экс-разведчица из США Коффлер: американское оружие не поможет Украине победить Россию

Американское вооружение не поможет Украине одержать победу в противостоянии с Россией. Об этом заявила бывший офицер разведывательного управления Министерства обороны США Ребекка Коффлер.
Автор в статье для Fox News отметила, что глава государства поставил перед подчиненными нереалистичную цель. По ее словам, политик желает взять под контроль обширную территорию, которую освободила Россия.
«Нет такого количества денег или оружия, которого хватило бы Украине для победы… потому что российская армия несоизмеримо мощнее украинской», – отметила Коффлер.
Бывший офицер отметила, что американский лидер также просчитался в вопросе помощи Украине. По ее словам, Вашингтон значительно опустошил свои склады, однако это не дало существенного результата.